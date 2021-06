Euro 2020 - La France et le Portugal se quittent dos-à-dos dans une histoire de penalties

(Belga) La France et le Portugal ont partagé l'enjeu 2-2 lors de la 3e journée du groupe F mercredi à Budapest. Une rencontre qui s'est décidée sur une histoire de penalties avec un doublé de Cristiano Ronaldo (31e, pen., 60e, pen.) et un de Karim Benzema (45e, pen., 47e).

Après un round d'observation, la France se créait la première occasion de la rencontre. Lancé en profondeur, Kylian Mbappé manquait son face-à-face avec Rui Patricio (16e). Le Portugal se montrait aussi dangereux et héritait d'un penalty pour une faute d'Hugo Lloris sur Danilo. Le portier français manquait sa sortie aérienne et heurtait Danilo, K.O. sur l'action. Cristiano Ronaldo prenait ses responsabilités pour inscrire son 4e but dans le tournoi (31e). En difficulté en première période, la France parvenait cependant à égaliser sur penalty également. Sur un long ballon, Mbappé était légèrement bousculé par Nelson Semedo. Karim Benzema se chargeait de la transformation pour inscrire son premier but en équipe de France depuis le 8 octobre 2015 (45e+2). La seconde période démarrait sur les chapeaux de roues pour les Bleus. Lancé en profondeur par Paul Pogba, Benzema s'offrait un doublé d'une frappe croisée (47e). Son but était d'abord annulé pour une position de hors-jeu avant d'être validé par le VAR. Cette rencontre se résumait à une histoire de penalties et le Portugal héritait d'un deuxième coup de réparation pour une faute de main de Jules Koundé. Cristiano Ronaldo en profitait pour inscrire un doublé. Avec 109 buts en sélection, il égalait ainsi le record du nombre de buts inscrits en sélection détenu par l'Iranien Ali Daei (60e). Hormis un tir de Pogba dévié sur le poteau par Patricio (68e), la fin de rencontre se jouait en mode mineur et les deux équipes pouvaient se satisfaire du résultat, la France terminant première du groupe et le Portugal validant sa qualification. La France affrontera la Suisse et le Portugal défiera la Belgique. (Belga)