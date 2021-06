Euro 2020 - La France s'impose pour le retour de Karim Benzema, l'Angleterre écarte l'Autriche

(Belga) La France a remporté son premier match de préparation pour l'Euro de football, prévu du 11 juin au 11 juillet, en écartant le pays de Galles (3-0) mercredi à Nice. L'Angleterre, pour sa part, s'est également imposée face à l'Autriche (1-0).

Pour son premier match avec les Bleus depuis le 8 octobre 2015, Karim Benzema manquait la conversion d'un penalty après une faute de main de Neco Williams, étonnamment exclu après l'intervention du VAR (27e). En supériorité numérique, la France ouvrait finalement le score via Kylian Mbappé (35e). En seconde période, Antoine Griezmann doublait la mise pour les champions du monde (48e). En fin de rencontre, Ousmane Dembélé fixait le score final à 3-0 (79e). La France affrontera encore la Bulgarie le 8 juin pour son dernier match de préparation avant d'entamer son Euro le 15 juin contre l'Allemagne dans le groupe F. Le pays de Galles a lui été versé dans le groupe A avec l'Italie, la Turquie et la Suisse. L'Angleterre, de son côté, a également remporté son premier match de préparation en écartant l'Autriche. Le joueur d'Arsenal Buyako Saka a inscrit le seul but de la rencontre en seconde période (57e). Les Anglais affronteront encore la Roumaine dimanche avant leur entrée dans le tournoi le 13 juin contre la Croatie dans le groupe D. L'Autriche jouera elle dans le groupe C avec les Pays-Bas, l'Ukraine et la Macédoine du Nord. (Belga)