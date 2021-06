Euro 2020 - La Pologne "dans une situation difficile" reconnaît Lewandowski

(Belga) La Pologne "se retrouve dans une situation difficile" après sa défaite 1-2 face à la Slovaquie, lundi, à l'Euro de football, a reconnu le capitaine polonais Robert Lewandowski. "Dommage qu'on n'a pas réussi au moins le match nul", a réagi l'avant-centre au micro de la télévision publique polonaise TVP):

"On n'a pas été suffisamment bons dans la défense pour créer des situations nettes, qui puissent nous ouvrir la voie vers le but", a analysé Lewandowski. "Ce genre d'erreurs, le Championnat d'Europe ne les pardonne pas. On a encore deux matches devant nous. On a perdu avec le rival théoriquement le plus faible, donc on se retrouve dans une situation difficile. J'espère que lors du match contre l'Espagne, si on arrive à améliorer ce qui n'a pas marché aujourd'hui, ça ira mieux, mais je me rends bien compte aussi que l'adversaire sera d'un niveau plus élevé. Il faut qu'on garde, face à l'Espagne, la confiance que lors d'un tournoi comme l'Euro tout peut arriver".