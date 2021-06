Euro 2020 - La Suisse frustrée par son partage contre le pays de Galles

(Belga) La Suisse nourrissait des regrets après son partage 1-1 contre le pays de Galles lors de la deuxième rencontre de la première journée du groupe A de l'Euro 2020 samedi à Bakou. "Nous méritions davantage", a réagi Vladimir Petkovic, le sélectionneur suisse.

Dominateurs, les Suisses avaient logiquement ouvert le score via Embolo (49e) avant que Moore n'égalise pour les Gallois (74e). "Nous ne sommes pas satisfaits du résultat et nous méritions plus. Après le premier but, nous sommes devenus plus passifs au lieu de tenter de marquer un deuxième but" a reconnu Petkovic qui est déjà tourné vers le match contre l'Italie le 16 juin. "L'Italie est favorite, mais nous allons essayer de prendre des points. Nous devons être plus réguliers dans notre finition." Breel Embolo, le buteur du jour côté suisse, était également déçu de l'issue d'une rencontre dominée par la 'Nati'. "C'est frustrant", a-t-il expliqué au micro de beINSports. "Après, c'est le premier match, on sait qu'on peut faire plus. On devait chercher ce deuxième but. On a profité d'un coup de pied arrêté, c'est aussi comme ça qu'on s'est fait punir. Je trouve qu'après le 1-0 on était un peu trop passifs, on avait deux, trois actions, on n'a pas concrétisé, et après on s'est fait punir." (Belga)