Euro 2020 - Verratti titulaire côté italien, une Autriche sans surprise

(Belga) Le sélectionneur italien Roberto Mancini a renouvelé sa confiance à Marco Verratti au milieu, mais doit encore se passer de Giorgio Chiellini, même pas sur la feuille de match, en défense, pour le huitième de finale de l'Euro contre l'Autriche, samedi à Wembley.

Manuel Locatelli, qui avait assuré un très bon intérim dans l'entrejeu lors des deux premiers matches de groupe, remportés 3-0 contre la Turquie et la Suisse, prend place sur le banc. Dans l'axe de la défense, c'est le Laziale Francesco Acerbi qui sera aux côtés de Leonardo Bonucci, alors que l'attaque à trois sera toujours composée de Domenico Berardi, Ciro Immobile et Lorenzo Insigne. Côté autrichien, le sélectionneur allemand Franco Foda fait confiance au même onze de départ que celui qui avait assuré un succès 1-0 contre l'Ukraine et ouvert les portes des huitièmes. Les Autrichiens seront assez largement outsiders face à des Italiens qui ont fait forte impression lors du premier tour mais en ayant joué tous leurs matches au Stadio Olimpico de Rome. Le vainqueur de ce huitième de finale affrontera en quart à Munich la Belgique ou le Portugal, qui s'affrontent dimanche, à Séville. Italie: Donnarumma - Di Lorenzo, Bonucci (cap.), Acerbi, Spinazzola - Barella, Jorginho, Verratti - Berardi, Immobile, Insigne Sélectionneur: Roberto Mancini (Ita) Autriche: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba (cap.) - Laimer, Grillitsch, Schlager - Sabitzer, Baumgartner - Arnautovic Sélectionneur: Franco Foda (All). (Belga)