Avec des supporters de retour dans les stades, l'Euro de football s'ouvre vendredi à Rome par un alléchant match d'ouverture Turquie-Italie (21h00, 19h00 GMT), coup d'envoi d'un tournoi qui promet d'être festif, mais reste menacé par la pandémie de Covid-19.

A quelques heures du match, les habitants de Quaregnon ont donné leurs impressions sur cette compétition très attendue. Supporters turcs ou italiens, tous se disent fair-play. "Ici, on a toujours grandi avec des Italiens. Qu’on gagne ou on perde, le principe c’est que ce sera un beau match", confie un supporter turc. "Ici à Quaregnon, c’est toujours la fiesta", s’exclame un autre.

Certains ont leur cœur qui penche pour les deux équipes, leurs proches étant soit italiens ou turcs. Dans tous les cas, Turcs et Italiens de cette petite commune belge attendent ce soir 21h avec impatience.

15.000 à 16.000 spectateurs attendus

Le ballon ne roule pas encore, que le coronavirus a déjà touché des sélections participantes, dont l'Espagne et la Suède. C'est lui qui a aussi reporté d'un an la compétition paneuropéenne, initialement prévue en 2020.



S'il planera une menace sanitaire jusqu'à la finale le 11 juillet, au stade Wembley de Londres, l'UEFA a annoncé un été de liesse dans les tribunes, dans les onze pays hôtes.



Ainsi, au Stadio Olimpico, 15.000 à 16.000 spectateurs sont attendus pour la rencontre inaugurale, soit environ 25% de la jauge de la vénérable enceinte romaine, qui n'a pas été autant garnie depuis plus d'un an.