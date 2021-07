"On triche aux cartes mais pas au foot": les supporters italiens sont confiants pour la demi-finale

Ce soir l'Italie et l'Espagne se font face sur la pelouse de Wembley, à Londres. La première demi-finale de l'Euro 2020 se joue à 21h, notre journaliste Vincent Legraive est allé à la rencontre de supporters dans la région de La Louvière. "Je vois ça comme une amitié entre l'Italie et l'Espagne" explique Maria, la gérante d'un café.

Pour unir les deux communauté, Maria et une amie ont voulu faire un plat qui mélange les deux cultures. "On fait des pâtes au chorizo, explique-t-elle, des pâtes parce que c'est italien et le chorizo est espagnol. C'est une italienne qui va faire les pâtes et je vais faire le chorizo puis on les mélange. C'est très, très, très, très bon" nous confie Maria qui va servir ses pâtes à ses clients qui viendront voir le match ce soir.

Les clients, eux, n'ont aucun doute quant à l'identité du vainqueur du soir : "Mais l'Italie hein, ils sont plus forts" déclare ce client visiblement très confiant.

"L'Italie, c'est comme Ferrari, même si elle perd, elle est toujours championne" dit un autre supporter. "On triche aux cartes mais sur le terrain de football" surenchérit un troisième. "au contraire, reprend-il, je peux vous dire que jusqu'à maintenant on a eu l'arbitre contre nous".

"Si l'Italie gagne ça va être un petit carnaval ici." espère un autre client du café. "Si l'Italie gagne je vais manger une bonne pizza. Ah non, un osso bucco, avec des bonnes tagliatelles ! Et si l'Espagne gagne j'irai manger une paëlla mais à Bruxelles parce qu'ici il n'y a rien".

Au final, peut importe le vainqueur, il y a aura toujours des contents, surtout si la cuisine est au rendez-vous.