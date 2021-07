"Spina Spina": le magnifique hommage de ses coéquipiers à Spinazolla, le joueur italien gravement blessé (vidéo)

L'ailier Leonardo Spinazzola, un des meilleurs joueurs de l'équipe d'Italie et plus largement du tournoi de l'Euro 2020, s'est blessé vendredi soir à Munich lors du quart de finale entre la Squadra Azzurra et les Diables Rouges. Probablement gravement atteint au tendon d'Achille, il est sorti, en pleurs, sur une civière et sera écarté des terrains pour un long moment. Dans la nuit, ses coéquipiers lui ont rendu un vibrant hommage dans l'avion qui les ramenait à Rome en scandant "Spina Spina" comme le montre cette vidéo diffusée par la Fédération italienne de football.