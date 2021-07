Alvaro Morata et sa famille à nouveau menacés de mort après le penalty raté contre l'Italie

Sa femme a rendu certaines menaces publiques.

Il pensait qu'elles avaient cessées après son but en prolongation contre la Croatie en huitièmes de finale, mais elles ont repris de plus belle depuis son pénalty raté face à l'Italie en demi. D'abord sauveur, puis bien contre lui fossoyeur de la Roja durant la séance de tirs au but hier soir, Alvaro Morata est à nouveau victime de menaces par ses propres supporters.

"J'ai reçu des insultes envers ma famille, des messages qui souhaitaient la mort de mes enfants..." avait révélé l'attaquant après un match de groupe contre la Pologne, expliquant qu'il n'avait pas su dormir de la nuit. Répondant à ses détracteurs, il avait déclaré "Peut-être que je ne rempli pas mon job comme je devrais, mais les gens devraient se mettre à ma place et comprendre ce que c'est de recevoir des menaces pareilles".

Des mots inadmissibles, des souhaits de mort ou de maladies incurables sont une nouvelle fois arrivés jusqu'aux oreilles de la famille hier soir. C'en est trop pour Alice Campello : la femme de Morata, a décidé de publier certains messages de haine dans sa story Instagram afin de les dénoncer, avant de terminer par "j'espère que de sérieuses mesures vont être prises pour ce genre de personnes parce que c'est honteux et inacceptable".