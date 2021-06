Angleterre-Croatie: les compos sont tombées!

Le sélectionneur anglais Gareth Southgate a choisi le duo de Manchester City Raheem Sterling et Phil Foden pour encadrer Harry Kane en attaque, pour son entrée en lice dans le groupe D de l'Euro, contre la Croatie, dimanche à Wembley.



Southgate a décidé de se passer de Marcus Rashford ou de Jadon Sancho, alors que Mason Mount, en meneur de jeu, sera appuyé par un double pivot composé de Declan Rice et Kalvin Phillips.



En défense, le coach anglais a aussi surpris son monde en faisant passer à Kieran Trippier à gauche, plutôt que de titulariser Reece James ou Ben Chilwell, une option qui paraît plutôt défensive.



Dans l'axe, c'est Tyrone Mings qui sera aux côtés de John Stones, en l'absence de Harry Maguire.



Côté croate, la plus grosse surprise est l'absence de Borna Barisic à gauche. Le sélectionneur Zlatko Dalic lui a préféré Josko Gvardiol.



Présenté par la fédération croate comme un 4-3-3, le onze de départ voit également Marcelo Brozovic et Mateo Kovacic épauler Luka Modric au milieu, alors qu'en attaque, Ante Rebic sera entouré d'Ivan Perisic et Andrej Kramaric.



Ce choc entre les deux favoris du groupe D, qui est aussi un remake de la demi-finale du Mondial 2018 en Russie, qui avait tourné à l'avantage des Croates (2-1 après prolongation), est déjà capital pour l'Angleterre.



Les Three Lions rêvent de finir premier du groupe pour pouvoir jouer potentiellement tous leurs matches dans leur antre de Wembley, à l'exception du quart qui se tiendrait à Rome.



Les conditions de jeu sont en tout cas idéales avec un beau soleil et une petite brise.



L'excitation des supporters qui n'ont plus pu encourager l'équipe nationale à Wembley depuis novembre 2019 était palpable aux abords du stade où 21.500 privilégiés seulement, soit un quart de sa contenance théorique, prendront place.

LA COMPOSITION DES ÉQUIPES



Angleterre: Pickford - Walker, Stones, Mings, Trippier - Phillips, Rice, Mount - Sterling, Kane (cap), Foden



Sélectionneur: Gareth Southgate





Croatie : Livakovic - Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, Gvardiol - Modric (cap), Brozovic, Kovacic - Kramaric, Rebic, Perisic



Sélectionneur: Zlatko Dalic