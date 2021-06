Un jeune talent anglais doit renoncer à l'Euro 2020

Mason Greenwood, le jeune talent de Manchester United, ne fera pas partie de la sélection anglaise lors du prochain championnat d'Europe (11 juin - 11 juillet). Cette nouvelle a été annoncée sur Twitter mardi. Une "blessure chronique" en est à l'origine.

L'attaquant de Manchester United Mason Greenwood, qui faisait partie de la liste provisoire de 33 joueurs sélectionnés par Gareth Southgate pour disputer l'Euro-2020 avec l'Angleterre, est finalement forfait sur blessure, a annoncé son club mardi.

Greenwood avait fini la saison très fort avec les Red Devils, participant à la finale de la Ligue Europa perdue il y a six jours contre Villarreal aux tirs au but.

Mais United a annoncé qu'il se retirait de la sélection "pour se remettre complètement d'une blessure préexistante qui l'avait aussi privé de l'Euro-2021 Espoirs en mars".

Greenwood a parfois été considéré comme le "nouveau Wayne Rooney" après la saison 2019/2020, lorsqu'il était devenu le troisième joueur de Manchester United à inscrire 17 buts ou plus sur une saison à moins de 20 ans, après Rooney et George Best.

Son explosivité, sa capacité à frapper fort et précisément des deux pieds avaient convaincu Gareth Southgate de le convoquer en "A", pour des matches de la Ligue des Nations en septembre.

Il avait joué les 12 dernières minutes du premier match en Islande, avant de se faire renvoyer à la maison avec Phil Foden pour avoir invité deux jeunes femmes à l'hôtel de l'équipe à Reykjavik, en violation du protocole anti-Covid.

Son forfait ôte une épine du pied du sélectionneur anglais qui doit encore barrer six noms sur sa liste pour la ramener à 26 dans la journée, d'autant que l'attaque n'est pas le secteur où il manque le plus d'options.