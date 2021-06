Croatie-Espagne EN DIRECT: la Roja veut confirmer, la Croatie continuer à rêver

Les compositions

Croatie: Livakovic - Juranovic, Vida, Caleta-Car, Gvardiol - Modric (cap.), Brozovic, Kovacic - Vlasic, Petkovic, Rebic.

Espagne: Simon - Azpilicueta, E. Garcia, Laporte, Gaya - Koke, Busquets (cap.), Pedri - Sarabia, Morata, F. Torres.

L'avant match

Luis Enrique a décidé d'effectuer deux changements dans le onze espagnol qui affronte la Croatie lundi (18h00) en 8e de finale de l'Euro à Copenhague : Gerard Moreno, le meilleur buteur espagnol de la saison, sera remplacé par Ferran Torres, et Jordi Alba par Gaya.



D'après les compositions officielles dévoilées par l'UEFA, Moreno commencera sur le banc et c'est le jeune attaquant de Manchester City Ferran Torres (21 ans) qui débutera la partie sur l'aile droite, comme lors du premier match de l'Espagne à l'Euro contre la Suède (0-0), où Moreno était remplaçant.



Ferran Torres va accompagner Alvaro Morata, en pointe, et le Parisien Pablo Sarabia, à gauche, sur le front de l'attaque de la "Roja".



Le deuxième ajustement effectué par Luis Enrique est la titularisation de Gaya à la place du vice-capitaine Jordi Alba au poste d'arrière gauche.



Hormis ces deux changements, Luis Enrique a décidé d'aligner la même ossature de l'équipe qui a étrillé la Slovaquie 5-0 samedi lors de la dernière journée de la phase de groupes.



En face, aucune surprise côté croate : le maître à jouer Luka Modric est bien titulaire dans l'entrejeu, accompagné de Marcelo Brozovic et de Mateo Kovacic.



Perisic, touché par le Covid-19, est bien absent. A noter en revanche, la titularisation du Marseillais Duje Caleta-Car en défense centrale aux côtés de Domagoj Vida, alors que c'était Dejan Loven qui avait été aligné à ce poste lors des deux derniers matches de poules.