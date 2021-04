Dans quels stades se jouera l'Euro 2020? Réponse de l'UEFA en fin de semaine

L'UEFA, l'instance dirigeante du football européen à plusieurs villes demande un délai supplémentaire pour décider si les supporters pourront être admis lors des matchs de l'Euro 2020 cet été dans le contexte de la pandémie de coronavirus.

L'UEFA a repoussé à la fin de cette semaine la date limite à laquelle Munich (Allemagne), Bilbao (Espagne) et Dublin (Irlande) devaient soumettre leurs plans d'occupation de leur stade, a appris l'agence de presse allemande dpa peu après la conclusion d'une réunion du comité exécutif lundi. Le tournoi doit se dérouler dans 12 villes, les neuf autres sites ayant déjà confirmé qu'un certains nombre de fans seront autorisés à entrer dans les stades. L'UEFA souhaite que les supporters soient autorisés à assister aux matches, mais ne retirera pas automatiquement les droits d'accueil d'une ville si cela n'est pas possible. L'Euro doit s'ouvrir le 11 juin à Rome et se terminer le 11 juillet au stade de Wembley à Londres. Lundi, l'UEFA a également dû faire face aux retombées de l'annonce par 12 clubs de leur intention de former une Super League séparée. Cela a éclipsé ses projets de réforme de la Ligue des Champions qui devaient être entérinés lors de la réunion.