Didier Deschamps déçu mais soulagé d'obtenir un point en Hongrie

L'Equipe de France a pris un solide coup sur la tête, ce samedi, face à la Hongrie. Les Bleus se sont contentés d'un partage 1-1 face à une équipe hongroise de belle facture, vaillante et au terme d'un très beau match de football.

Un résultat qui déçoit, sans surprise, le sélectionneur français. "Après une première mi-temps où on doit mener au score, on se retrouve menés au score sur leur seule occasion. Evidemment chez eux, avec cet appui-là, ça leur a donné de la force. Ils défendent très bien, ils l'avaient fait aussi contre les Portugais jusqu'à la 83e. C'est un point, ce n'est pas ce qu'on espérait sur ce match-là, mais vu le contexte on va le prendre quand même", a-t-il commenté.

Il a ensuite regretté un manque de réalisme. "Les tirs qui ne sont pas cadrés ne peuvent pas finir au fond des filets. On a eu de belles occasions en première mi-temps, on avait 45 minutes derrière où ils n'ont patiquement rien eu aussi. On a eu quelques opportunités, on a marqué ce but mais ce n'est pas suffisant par rapport à ce qu'on espérait. Il faut l'accepter."