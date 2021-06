Didier Deschamps reconnait "une belle équipe allemande qui nous a fait souffrir aussi"

L'Allemagne a "fait souffrir" les Français mardi au premier tour de l'Euro à Munich mais les champions du monde ont remporté ce "combat de titans" grâce à leur "état d'esprit" solidaire notamment défensivement, a relevé le sélectionneur Didier Deschamps.

Pensez-vous avoir largement dominé l'Allemagne ce soir?



"Largement dominé, non . On avait une belle équipe allemande en face qui nous a fait souffrir aussi. Elle a eu plus le ballon que nous mais on a réussi à être plus efficace, on a marqué ce but, on aurait pu se mettre à l'abri avec un deuxième but pour être plus tranquille en fin de match. Mais les joueurs ont répondu présent, c'était un match de très haut niveau, c'était un combat de titans et on y était. On est capable de mieux faire certaines choses avec le ballon mais au niveau de l'état d'esprit on a démontré cette capacité qu'on a toujours eu à être uni quand il faut souffrir."



On attendait le trio de feu français, on a eu la défense de fer. Êtes-vous surpris du niveau affiché dans ce secteur peu mis en difficulté durant la préparation?



"Je sais ce qu'ils sont capables de faire, je n'avais pas d'inquiétude. Certes on n'a pas été mis en difficulté (durant la préparation) mais on l'a été pendant les séances d'entrainement, ç'a permis de corriger certaines choses. Vous parlez beaucoup du trio d'attaque, ils aurait pu marquer des buts aujourd'hui mais eux aussi ont contribué et permis à l'équipe de bien défendre. Je sais bien qu'on ne va pas gagner les matches en défendant, mais on a cette capacité là. La partie à améliorer c'est l'animation offensive et pourtant la qualité est là. Mais les Allemands nous ont imposé un tel combat, il faut un peu plus de justesse, quelques déplacements aussi. Les trois je ne veux pas les dissocier des sept autres. Ils se sont mis à la disposition du collectif pour permettre qu'on défende très bien."



Quelles étaient les consignes données à Adrien Rabiot et Paul Pogba?



"Les consignes au départ c'était de maîtriser et d'imposer notre jeu à l'adversaire, ça été moins que ce que je pensais parce que l'Allemagne ne nous a pas laissé le temps. Paul et Adrien sont deux milieux de terrain complets, je ne peux pas les dissocier du petit +NG+ (Kanté). Ils ont cette capacité à bien défendre, à bien garder le ballon, ressortir, se projeter, avec beaucoup de volume, de la complémentarité aussi. C'a été plus dans le domaine défensif aujourd'hui mais ça permet à l'équipe d'avoir un bon équilibre."