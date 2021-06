DIRECT EURO: coup dur pour la Pologne, son attaquant Milik est forfait

(c) AFP

L'Euro 2020, c'est déjà vendredi. Les équipes nationales se préparent pour le grand tournoi européen. La dernière ligne droite est synonyme de bonnes et de mauvaises nouvelles pour les différentes sélections.

8h30 - Info | COUP DUR POUR LA POLOGNE: MILIK FORFAIT

L'attaquant de Marseille et de la Pologne Arkadiusz Milik, blessé à un genou, a été contraint de déclarer forfait pour l'Euro (11 juin-11 juillet), a annoncé lundi la fédération polonaise. Le joueur de 27 ans était arrivé blessé au camp d'entraînement de sa sélection et sa blessure ne pourra être guérie avant le début de la compétition, a précisé la fédération sur son site internet. Milik avait été touché à un genou le 23 mai dernier lors du match de Marseille contre Metz comptant pour la dernière journée du championnat de France.





22h53 - Info | L'ALLEMAGNE ATOMISE LA LETTONIE POUR SON DERNIER TEST

A huit jours de son premier match de l'Euro contre la France, l'Allemagne a rodé ses automatismes offensifs en écrasant 7-1 lundi la faible Lettonie devant un millier de supporters à Düsseldorf.



En choisissant la 138e nation du classement Fifa comme ultime adversaire avant le tournoi continental (11 juin-11 juillet), la Fédération allemande avait évidemment voulu offrir à la Mannschaft un dernier galop d'essai susceptible de lui donner élan et confiance. (lire l'article complet)



22h00 - Info | ESPAGNE: TOUS LES JOUEURS TESTÉS NÉGATIFS

Tous les joueurs de la sélection espagnole de football ont été testés négatifs lundi, après le contrôle positif de leur capitaine Sergio Busquets la veille, a annoncé la Fédération espagnole (RFEF).



"Tous les joueurs, le staff et l'ensemble de la délégation de l'équipe nationale ont été testés négatifs lors des tests PCR réalisés lundi", a expliqué la RFEF dans un communiqué. La fédération ajoute que "les services médicaux de la RFEF continueront à réaliser des tests préventifs à tous les joueurs convoqués pour l'Euro", dans les jours qui arrivent.



20h50 - Info | L'UKRAINE BOUCLE SA PRÉPARATION PAR UNE VICTOIRE

L'Ukraine a battu Chypre 4-0 dans son dernier match de préparation à l'Euro 2020, lundi à Kharkiv.



Les deux premiers buts sont tombés sur penalty en première période. Le premier, accordé suite à une faute de Panayiotou qui a valu la carte rouge au défenseur chypriote, a été transformé par Andriy Yarmolenko à la 37e minute. Oleksandr Zinchenko s'est chargé de botter le second penalty dans le temps additonnel de la 1e mi-temps, qui s'est terminée sur un score de 2-0. Le Gantois Roman Yaremchuk a fait 3-0 à la 59e, et Andriy Yarmolenko a fixé le score à 4-0 à la 65e minute. Outre Yaremchuk, deux autres joueurs évoluant en Belgique étaient présents dans les rangs ukrainiens: Eduard Sobol (FC Bruges) a joué tout le match, tandis que Yevhen Makarenko (Courtrai) a été remplacé à la mi-temps. Roman Bezus (La Gantoise) est quant à lui resté sur le banc.

L'Ukraine débutera son Euro dimanche face aux Pays-Bas à Amsterdam dans le cadre de la 1e journée du groupe B, aussi composé de l'Autriche et de la Macédoine du Nord.

19h48 - Info | ESPAGNE: 5 NOUVEAUX JOUEURS CONVOQUÉS

Le sélectionneur de l'Espagne Luis Enrique a appelé lundi cinq réservistes dans le groupe de la Roja, pour pallier d'éventuels forfaits après le départ du capitaine Sergio Busquets, testé positif au Covid-19 dimanche.



Le défenseur Raul Albiol (Villarreal), champion du monde 2010, l'attaquant de Leeds Rodrigo Moreno et les milieux Pablo Fornals (West Ham), Carlos Soler (Valence) et Brais Méndez (Celta Vigo) ont été appelés "en prévision des conséquences que pourrait entraîner le test positif" du Barcelonais, indique la fédération espagnole (RFEF) dans un communiqué. Ils seront placés dans une bulle sanitaire à part et s'entraîneront sous les ordres de Luis Enrique à des horaires différents des autres internationaux, précise la RFEF. (lire l'article complet)



19h - Info | "PAS DE CAS COVID" DANS L'ÉQUIPE DU PORTUGAL

Aucun cas de Covid-19 n'a été detecté lundi au sein de l'équipe du Portugal, qui avait joué avec l'Espagne en amical deux jours avant que le capitaine de la Roja Sergio Busquets ne soit testé positif dimanche, a indiqué le défenseur portugais Joao Cancelo. (lire l'article complet)

18h - Info | "TOUT LE MONDE VEUT BATTRE LA FRANCE"

Les Bleus doivent mette en exergue la "force collective" qui leur a fait gagner le Mondial-2018, car à l'Euro, "les matches se gagneront à 26", a affirmé lundi le capitaine Hugo Lloris à la veille du dernier match de préparation contre la Bulgarie à Saint-Denis. "(A l'Euro) On sera attendu avec ce statut de champion du monde, tout le monde voudra battre l'équipe de France", a ajouté le gardien de Tottenham. (lire l'article complet)

13h14 - Info | L'ESPAGNE VA VACCINER SES JOUEURS

L'Espagne est dans la tourmente après le test positif de Sergio Busquets. Mais selon Cope, la fédération va recevoir d'ici demain le feu vert pour vacciner les joueurs avec le vaccin unidose de Johnson&Johnson. Cela permettra de limiter les risques.

11h27 - Réseaux sociaux | MBAPPÉ, RECRUE DE NEWCASTLE

L'équipe de France continue de se préparer pour l'Euro 2020. Dans ce groupe, plusieurs joueurs sont des fans de la saga Football Manager. Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé sont notamment concernés. Dans l'avion, Griezmann a ainsi révélé avoir réalisé un quintuplé à la tête de Newcastle en 2027, bien aidé par Mbappé, recruté 134 millions. Un transfert qui n'a pas convaincu le joueur dans la vraie vie: "Il fait pas chaud là-bas", a plaisanté le joueur du PSG. Le groupe vit bien.

10h52 - Info | LE PORTUGAL EN QUARANTAINE

Le Portugal a été place en quarantaine. En cause: le test positif de Sergio Busquets, qui était en contact avec des joueurs portugais. (Lire l'article complet)

9h57 - Info | BEN WHITE RAPPELÉ PAR L'ANGLETERRE

Ben White, le défenseur de Brighton, a été choisi par Gareth Southgate, le sélectionneur anglais pour remplacer Trent Alexander-Arnold (Liverpool) dans la sélection pour l'Euro de football, a annoncé lundi la fédération anglaise de football. White, 23 ans, avait fait ses débuts en sélection le mercredi 2 juin dernier lors du match amical remporté 1-0 par les 'Three Lions' face à l'Autriche.

Le coéquipier de Leandro Trossard à Brighton remplace ainsi Trent Alexander-Arnold dans la sélection anglaise. Le défenseur de Liverpool a dû tirer un trait sur l'Euro après une blessure musculaire à la cuisse encourue contre l'Autriche. L'Angleterre a été versée dans le groupe D à l'Euro avec la Croatie, la Tchéquie et l'Écosse. Les Anglais débuteront leur tournoi continental le 13 juin contre la Croatie à Wembley.





9h03 - Réseaux Sociaux | L'IMPATIENCE SE FAIT SENTIR

Nous entrons dans la semaine fatidique: l'Euro 2020 débute vendredi. Sur les réseaux sociaux, les fans commencent à s'impatienter et l'excitation monte d'un cran. Aucun doute, cela sera aussi le cas dans les groupes !

8h52 - Info | L'ESPAGNE PERD SON CAPITAINE

Sergio Busquets a été testé positif au covid-19 hier soir. Le capitaine de la Roja devrait ainsi manquer la première rencontre de l'Espagne, qui affrontera la Suède lundi prochain. (Lire l'article complet)