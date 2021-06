DIRECT EURO - Griezmann veut rassurer au sujet de Benzema

L'Euro 2020 se poursuit avec quatre matches au menu ce lundi, dont les Diables Rouges. A 18 heures, dans la dernière journée du groupe B, la Belgique affronte la Finlande tandis que la Russie joue contre le Danemark. Dans le groupe C, à 21 heures, les Pays-Bas rencontrent la Macédoine du Nord alors que dans le même temps, l'Ukraine reçoit l'Autriche..

> Retrouvez le calendrier complet de l'Euro 2020

08h16 - Info | L'UEFA D'ACCORD POUR NEUER

Le gardien de but allemand Manuel Neuer pourra continuer à porter son brassard de capitaine aux couleurs de l'arc-en-ciel lors du championnat d'Europe, a annoncé l'UEFA peu après que la fédération allemande de football (DFB) a annoncé via Twitter que l'UEFA enquêtait sur le port de ce brassard. "Nous avons terminé l'enquête sur le brassard de capitaine de Neuer", a révélé l'UEFA. "Dans une lettre, il a été précisé par la DFB que le brassard est un symbole de diversité et sert donc une bonne cause". Selon le règlement, les capitaines du championnat d'Europe doivent porter des brassards fournis par l'UEFA. En revanche, Neuer utilise un bandeau aux couleurs de l'arc-en-ciel depuis le match amical contre la Lettonie à Düsseldorf le 7 juin, en tant qu'expression de la diversité et de la tolérance et contre la haine et l'exclusion". L'UEFA n'a pas encore examiné la demande du maire de la ville de Munich, Dieter Reiter, d'éclairer le stade aux couleurs de l'arc-en-ciel. Cela devrait se passer mercredi lors du match entre l'Allemagne et la Hongrie. L'Allianz Arena du Bayern Munich peut être illuminée à l'extérieur dans toutes sortes de couleurs.

07h39 - Info | GRIEZMANN VEUT RASSURER SUR BENZEMA

Muet depuis son retour en équipe de France, Karim Benzema "a l'appui du staff et des joueurs", a affirmé dimanche Antoine Griezmann, au lendemain du nul 1-1 en Hongrie à l'Euro. "Il a envie de marquer comme Kylian (Mbappé) ou moi, tu en as besoin pour te lâcher, te libérer, a ajouté Griezmann. Il nous aide beaucoup dans la relation offensivement. Quand il en mettra un, le robinet sera ouvert et cela va couler. Il sait qu'il a l'appui du staff et des joueurs, on espère que ce but viendra vite. Le plus chiant serait qu'il n'ait pas d'occasions, ce n'est pas le cas".

LES RÉSULTATS D'HIER SOIR: