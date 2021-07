DIRECT EURO: Chiellini fait une belle surprise à un fan anglais à quelques heures du choc face à l'Espagne (vidéo)

Les demi-finales de l'Euro 2020 débutent aujourd'hui avec un alléchant Espagne-Italie. Suivez l'actualité en continu tout au long de la journée grâce à notre live info fréquemment mis à jour.

16h13 - Info | LES FEUX, C'EST NON !

Les feux d'artifice seront interdits à La Louvière lors des célébrations à la suite des derniers matchs de l'Euro 2020. Leur usage étant jugé trop "sauvage" par la police locale, ils seront proscrits dès mardi soir pour la première demi-finale entre l'Espagne et l'Italie.



"À plusieurs reprises ces dernières semaines, la police de La Louvière a constaté l'utilisation sauvage de moyens pyrotechniques", a expliqué la Ville dans un communiqué de presse. "Il convient de rappeler que leur utilisation non encadrée par des professionnels est strictement interdite, au risque de nuire ou de blesser gravement les utilisateurs mais aussi les personnes autour présentes à ces rassemblements".

Cette interdiction a été décrétée alors que l'Italie affronte mardi soir l'Espagne en demi-finale de l'Euro 2020. La communauté belgo-italienne étant particulièrement présente à La Louvière, des rassemblements sont à prévoir en cas de qualification de la Squadra Azzura.





15h41 - Réseaux sociaux | 0 pression

Giorgio Chiellini est visiblement serein. Le défenseur central de l'Italie a ainsi pris la pose avec un jeune fan anglais, qui se situait dans l'hôtel de l'équipe nationale. Après une courte conversation, le défenseur a proposé spontanément de faire une petite photo. La vidéo, elle, est très mignonne. La classe !

14h26 - Réseaux sociaux | TOUT LE MONDE EST CHAUD

L'Italie et l'Espagne s'affrontent ce soir à l'Euro 2020. Une demi-finale entre deux équipes qui ont l'habitude de remporter des trophées et qui s'annonce plus qu'indécise. Des deux côtés, on semble au taquet. Cela promet.

13h33 - Info | L'Espagne appelle ses expatriés à aller au stade

Comme nous vous l'apprenions hier, les supporters Espagnols (en provenance de l'Espagne) ne pourront pas entrer au stade ce soir pour supporter leur équipe. La raison étant que le gouvernement anglais exige des visiteurs étrangers qu'ils respectent une quarantaine de 10 jours à leur arrivée, il aurait donc fallu arriver le samedi 26 juin pour les fans étrangers espagnols, italiens ou danois.

Mais la Fédération Espagnole de Football ne compte pas laisser ses joueurs sans soutien et lance une campagne pour inciter les Espagnols qui vivent au Royaume-Uni d'aller supporter la Roja ce soir pour la demi-finale qui l'oppose à l'Italie.

12h52 - Info | L'Euro 2020 est le plus prolifique de l'histoire

135. C'est le nombre de buts qui ont déjà été marqués dans ce tournoi, il s'agit du plus grand nombre de buts marqué dans un Euro...et il reste encore trois match.

Le précédent record était détenu par l'édition 2016 et ses 108 buts. C'est le joueur croate Mislav Oršic qui a cassé ce record en inscrivant, lors du match entre l'Espagne et la Croatie, le 109e but de cette édition 2020.

11h57 - Info | L'UEFA dévoile les compositions probables

Le sélectionneur italien Roberto Mancini aurait décidé de changer le moins possible son onze de base. Giovanni Di Lorenzo devrait continuer à occuper le poste d'arrière droit, alors qu'Emerson remplacerait Leonardo Spinazzola, victime d'une rupture du tendon d'Achille, sur le côté gauche de la défense.

Côté espagnol, la défense ne devrait pas connaitre de changements majeurs. Azpilicueta serait confirmé en défense, aux côtés d'Aymeric Laporte et Jordi Alba et Pau Torres.

Les compositions probables des équipes selon l'UEFA :

Italie : Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne.

Espagne : Unai Simon, Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo.

05h31 - Info | L'Espagne et l'Italie s'affront pour la quatrième fois consécutive à l'Euro

Pour la quatrième fois consécutive, l'Italie et l'Espagne vont s'affronter dans un Euro de football. En 2008, en quarts de finale, à Vienne, l'Espagne se qualifiait aux tirs au but (4-2) après un score vierge dans le temps règlementaire. En 2012, la 'Roja' balayaient l'Italie 4-0 en finale à Kiev, après un premier affrontement en phase de groupes terminé sur un partage 1-1 à Gdansk. Quatre ans plus tard, les 'Azzurri' l'emportaient 2-0 en huitième de finale, à Saint-Denis. Cette fois, c'est une place en finale que se disputeront Italiens et Espagnols.

22h46 - Info | "On est parmi les meilleurs de l'Euro en termes de possession"

Lors de la demi-finale de l'Euro contre l'Italie, mardi à Londres, "la possession sera la première bataille à gagner" pour l'Espagne, a déclaré le sélectionneur Luis Enrique lundi en conférence de presse.

L'Espagne a retrouvé les demi-finales d'un grand tournoi après des éliminations en huitièmes de finale lors du Mondial 2018 et de l'Euro 2016 et au premier tour du Mondial 2014. Et ce, avec un effectif renouvelé. "C'est une bonne nouvelle pour les joueurs", a commenté le sélectionneur, qui n'a convoqué aucun joueur du Real Madrid. "Nous ne sommes pas une équipe expérimentée et acquérir cette expérience de la manière dont nous l'avons fait, de manière méritée, est très positif et nous devons l'apprécier. Nous avons l'opportunité de jouer une finale. L'objectif est attrayant et nous devons être à 100%."

