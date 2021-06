DIRECT EURO - Tous les grands sont là, place aux 8e de finale

07h30 - Place aux chocs

Ça se resserre... un peu. Après le premier tour, l'Euro est passé de 24 à 16 équipes, qui s'affronteront de samedi à mardi lors de huitièmes de finale relevés et indécis, avec une affiche France-Suisse mais surtout des chocs Belgique-Portugal et Angleterre-Allemagne. Dans ce format de compétition à 24 équipes, inauguré lors de l'édition 2016 en France, l'écrémage du premier tour est très relatif.



Ainsi, tous les grands noms sont bien au rendez-vous de la phase à élimination directe et les huit équipes qui n'y ont pas été invitées sont peu ou prou celles que l'on avait imaginé: la Macédoine du Nord, l'Ecosse, la courageuse Hongrie, la Finlande ou la Slovaquie.



Il y a eu des déceptions, tout de même, comme la Russie, la Pologne de Lewandowski, bien trop seul sans Arkadiusz Milik, ou la Turquie, éliminée avec trois défaites et un seul but marqué alors que son effectif semblait compétitif.



D'autres sélections se sont révélées, telle l'Italie, qui comme quelques autres a aussi bénéficié d'un premier tour joué intégralement à domicile. Pleins d'allant et de confiance, les Azzurri ont séduit et seront favoris de leur 8e de finale samedi à Londres face à l'Autriche.

LES RÉSULTATS D'HIER SOIR

Quel dénouement ébouriffant! La France a tenu le choc face au Portugal (2-2) mercredi pour finir première de la poule F de l'Euro, où l'Allemagne, éliminée pendant une heure par la Hongrie, a sauvé sa tête (2-2) et jouera les huitièmes, tout comme l'Espagne. Jusqu'au bout, le "groupe de la mort" a failli être fatal à l'un des grands noms du football européen puisque la Mannschaft et la Seleçao, menées au score, ont tour à tour occupé la quatrième et dernière place synonyme d'élimination.



Mais les champions d'Europe portugais ont su arracher le nul à Budapest face aux champions du monde français. Voilà donc les derniers qualifiés connus: outre la France, qui était déjà assurée d'être en huitièmes, le Portugal et l'Allemagne ont validé leur billet, tout comme un peu plus tôt l'Espagne et l'Ukraine. A Munich, l'Allemagne a de son côté eu très chaud: sous la pluie battante de Munich et dans un contexte politique très inflammable autour du refus par l'UEFA d'illuminer le stade aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT, la sélection allemande a été poussée dans se retranchements par l'étonnante Hongrie.



Mais les Hongrois ont finalement été éliminés au même titre que la Pologne de Robert Lewandowski, la Slovaquie ou la Finlande. A Séville, un peu plus tôt, le premier score-fleuve de cet Euro a été l'oeuvre de l'Espagne qui a enfin libéré son attaque contre la Slovaquie (5-0), avec notamment un but du transfuge franco-espagnol Aymeric Laporte. Voilà les Espagnols lancés vers Copenhague, où ils affronteront lundi la Croatie de Luka Modric. Et on a hâte d'assister à ces matches couperets!