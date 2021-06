Édito: lettre ouverte aux héros de la 40ème minute

Hier soir, le Danemark a cru perdre Christian Eriksen. Un joueur incroyable, un homme qui doit sa vie à l'intervention rapide de nombreux acteurs. Des héros qui, à 5 minutes du repos, ont sauvé une vie.

Quel enfer nous avons vécu hier soir. En rédaction, tout le monde a été surpris, comme vous, chez vous, devant votre écran. 40ème minute du duel entre le Danemark et la Finlande. Christian Eriksen s'effondre. J'ai l'impression qu'à ce moment précis, personne ne se rend compte, en dehors du terrain, de la gravité de la situation. Aucun coup, aucun duel. Juste un homme inerte qui s'effondre. Des images déjà glaçantes mais qui vont devenir insupportables par la suite.

Sur le terrain, Simon Kjaer se rue sur son ami. Le capitaine danois semble mesurer immédiatement l'importance du problème. Il plonge sa main dans la bouche de son équipier pour s'assurer qu'il n'avale pas sa langue. Eriksen est positionné latéralement et "sécurisé" par son équipier. Les secours vont ensuite faire ce qu'ils savent faire de mieux, en réanimant le milieu de terrain. Inutile de détailler ce que nous avons tous vu, c'était assez dur à voir que pour devoir encore le supporter à l'écrit.

A la 40ème minute de ce match, nous avons pu voir des héros en action. D'abord Simon Kjaer. Mais dans la foulée, l'arbitre, Anthony Taylor, qui n'a mis que 5 secondes chrono à arrêter le match. Digne et concentré, il a assisté à distance à la scène, a pris le temps de parler aux joueurs, aux staffs, aux proches. Ce métier est déjà terriblement difficile, mais sur ce match, Taylor a démontré qu'il était l'un des meilleurs. Je saurai m'en souvenir. Dans les héros, citons aussi l'ensemble des joueurs danois. Leur façon d'entourer Eriksen pour bloquer l'indécence des caméras est d'ores et déjà l'un des gestes du tournoi. Bien plus fort qu'un but ou qu'un titre. Ils ont redéfini la dignité, fait place centrale aux valeurs humaines. C'est magnifique et tout le monde devrait les remercier.

Merci et bravo aux Finlandais. D'une classe innommable, on les a vu proches des Danois. Ils n'ont pas hésité une seule seconde à les applaudir à leur retour des vestiaires. D'une élégance magnifique. Merci aux supporters, qui ont maintenu l'espoir dans un stade de Copenhague devenu soudainement glacial.

Merci aussi aux soigneurs, aux médecins, aux infirmiers, aux staffs médicaux. Immense bravo aux joueurs, qui ont eu le courage de reprendre dans un contexte plus que difficile. Hier soir, l'Euro 2020 n'avait plus rien de sportif. Hier soir, il s'agissait de sauver un homme. Ces images doivent nous rappeler qu'avant d'être des posters collés dans les chambres des enfants, ces joueurs sont des humains. Ils l'ont démontré hier, dans toute leur fragilité, mélangée à une solidité mentale que je n'imaginais jamais.

Merci messieurs, pour Christian Eriksen, pour le foot, pour le sport et pour l'humain. Vous avez été grands. Grâce à vous, il y a deux enfants, au fin fond du Danemark, qui savent qu'ils pourront revoir leur père. Vous avez déjà gagné l'Euro 2020. Bravo, merci et force à vous. Toute l'Europe sera désormais derrière vous.