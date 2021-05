Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps, qui avait écarté Karim Benzema pendant plus de cinq ans, a "passé outre son cas personnel" et ses réticences passées pour rappeler l'attaquant du Real Madrid en vue de l'Euro cet été (11 juin-11 juillet), a-t-il déclaré mardi.

"Pour arriver à cette décision, il y a eu des étapes. On s'est vus, on a discuté longuement", a expliqué le sélectionneur après l'annonce de sa liste sur le plateau des diffuseurs TF1 et M6. "Je ne veux pas faire de cas particuliers. J'ai toujours passé outre mon cas personnel, l'équipe de France ne m'appartient pas, elle est au-dessus de tout", a-t-il ajouté.

Après la rencontre avec le buteur du Real Madrid, Deschamps a indiqué avoir "eu une longue réflexion pour en arriver à cette décision. Je ne vais pas vous dévoiler un mot de cette discussion mais il en avait besoin, moi aussi", a-t-il poursuivi, indiquant aspirer à "avoir le climat le plus apaisé possible" au sein du groupe.

"L'équipe de France est censée être meilleure avec Karim Benzema", a encore développé le technicien basque, précisant faire ce choix "pour le bien de l'équipe de France".

Deschamps a choisi à la surprise générale de rappeler Benzema après cinq ans et demi d'absence consécutifs à son implication dans l'affaire de la sextape de son ancien coéquipier Mathieu Valbuena.

L'attaquant du Real Madrid (33 ans, 81 sélections, 27 buts) avait notamment rétorqué par voie de presse que Deschamps avait "cédé sous la pression d'une partie raciste de la France", deux jours avant que la résidence bretonne du sélectionneur ne soit vandalisée, avec un tag le traitant de "raciste".

Cet épisode avait profondément marqué le sélectionneur qui avait dénoncé, en janvier sur RTL, un "fait violent et qui touche à ma famille".