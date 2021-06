Malgré la belle victoire (3-0) contre le Pays de Galles, Karim Benzema a manqué quelques occasions de but, dont un penalty, pour son retour en Equipe de France. Il s'explique.

En l'absence de Giroud, le "monsieur penalty" des Bleus, les hommes de Didier Deschamps ont prolongé mercredi leur mauvaise série avec une tentative ratée par Benzema dès la première demi-heure de jeu. Il s'agit du cinquième échec en huit tentatives, ce qui commence à faire beaucoup. Avant "KB9", Mbappé avait manqué sa tentative au Kazakhstan en mars et Griezmann n'avait pas eu plus de réussite début septembre en Suède. Un cadeau empoisonné? "Non, tout le monde loupe des penalties", a déclaré le joueur du Real Madrid. "Trouve-moi un joueur qui ne va pas en louper un! C'est rien, c'est un match amical, je vais les travailler de plus en plus. Ce n'est pas un souci. Ce qui peut en être un, c'est de ne pas avoir d'occasions et de tirer zéro fois au but. Créer des occasions, être dans le tempo, ça c'est ce qu'il faut".

Sur le choix du tireur, "je n'avais rien décidé avant, c'est le ressenti des joueurs", a expliqué Deschamps. C'est finalement la seule note négative d'une soirée pleine de promesses, à deux semaines de l'entrée en lice des Bleus à l'Euro contre l'Allemagne le 15 juin.