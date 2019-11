Euro 2020: l'UEFA va mettre en vente un million de billets au mois de décembre

Un million de billets vont être mis en vente du 4 au 18 décembre pour les supporters des vingt équipes déjà qualifiées à l'Euro 2020 de football, a indiqué samedi la fédération européenne de football (UEFA), se félicitant de la "très forte demande" enregistrée jusqu'alors.

La première vague commerciale l'été dernier a suscité "une très forte demande, chiffrée à plus de 19 millions" alors que seulement 1,5 million de billets ont été mis en vente et écoulés sur les 3 millions prévus au total, a indiqué Philippe Margraff, directeur commercial de l'UEFA. "Mercredi, nous allons mettre en vente un million de billets supplémentaire pour les 20 équipes déjà qualifiées", a-t-il annoncé lors d'une conférence de presse à Bucarest, en marge du tirage au sort de l'Euro prévu samedi soir. Il a précisé que la période d'achat se poursuivra jusqu'au 18 décembre.

Pour cet Euro organisé dans douze villes d'Europe, les billets les plus abordables coûtent 30 euros à Bakou, Bucarest et Budapest, et 50 dans les autres villes hôtes. Concernant les éventuelles difficultés de déplacement, notamment en Russie et en Azerbaïdjan, le responsable s'est voulu rassurant. "En Russie nous aurons le même système que pendant la Coupe du monde (en 2018, NDLR)", une sorte de visa délivré aux étrangers munis d'un billet pour un match, a expliqué Martin Kallen, en charge de l'organisation pour l'UEFA.