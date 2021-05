Euro 2020: Luka Modric emmènera la Croatie, qui a dévoilé sa sélection

Le sélectionneur croate Zlatko Dalic a dévoilé lundi sa sélection de 26 joueurs pour l'Euro de football prévu du 11 juin au 11 juillet.

Capitaine de la sélection vice-championne du monde, le joueur du Real Madrid Luka Modric fait logiquement des 26 noms avec notamment Mateo Kovacic (Chelsea) mais aussi Ivan Perisic (Inter Milan, ex-Club Bruges et Roulers) et Lovre Kalinic (Hadjuk Split, ex-La Gantoise). Versée dans le groupe D, la Croatie débutera son Euro le 13 juin contre l'Angleterre à Wembley avant d'affronter la Tchéquie (18 juin) et l'Ecosse (22 juin).

Pour se préparer pour le grand rendez-vous continental, les Croates affronteront la Belgique en amical le 6 juin au stade Roi Baudouin. Normalement restreintes à 23 noms pour les grands tournois depuis la Coupe des Confédérations en 2001, les listes des sélectionneurs pour cet Euro peuvent cette fois renseigner 26 noms. Cette modification temporaire, soutenue par de nombreux sélectionneurs dont Martinez, est motivée par l'apparition éventuelle de cas de coronavirus dans un effectif.