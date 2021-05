Euro 2020: coup dur pour la Pologne après le forfait d'un attaquant

L'attaquant du Hertha Berlin Krzysztof Piatek peut faire une croix su l'Euro 2020. L'international polonais souffre d'une fracture au niveau de la cheville et sera absent trois à quatre mois.

Piatek, 25 ans, s'est blessé lors du match de championnat face à Schalke 04 mercredi (victoire 1-2). L'équipier de Dedryck Boyata et Dodi Lukebakio avait dû quitter ses partenaires après une heure de jeu.

Piatek avait inscrit sept buts cette saison en championnat d'Allemagne. Il compte également 18 caps avec la Pologne et a inscrit huit buts et doit faire avec la concurrence de Robert Lewandowski et Arkadiusz Milik. La Pologne a été versée dans le groupe E à l'Euro avec l'Espagne, la Suède et la Slovaquie.