(c) belga

L'Italie a été sacrée championne d'Europe hier soir après avoir battu l'Angleterre aux tir au but. Une victoire finale qui vient ponctuer un tournoi de haut vol des Italiens qui ont impressionné durant tout le tournoi.

L'Angleterre et l'Italie se réveillent en gueule de bois ce matin. La première se réveille d'une nuit à boire pour oublier la défaite tandis que la seconde a fêté toute la nuit la victoire de son équipe.

Les deux ambiances se font bien ressentir dans la presse de ce matin. "Troppo Bello (trop bon, ndlr)" titre La Gazzetta dello Sport, le quotidien référence du sport en Italie.

"È Nostra (c'est la notre, ndlr)" titre de son côté le Corrierre dello Sport dont les journalistes étaient encore un peu dans l'euphorie au moment d'écrire la Une. En effet, en dessous du titre on peut lire "L'Angleterre KO aux tirs au but [4-3], l'Italie dans la rue pour célébrer la coupe" sauf que l'Italie s'est imposée 3-2, on leur pardonne aisément.

De son côté, la presse anglaise se réveille avec un mal de crâne bien compréhensible.

"Si proche" regrette le Guardian, "tout fini dans les larmes" titre le Daily Mail qui va dans le même sens. Le journal anglais Metro se veut un peu plus positif et remercie l'équipe des Three Lions "Les Lions nous ont rendu fiers".

Du côté de la presse "neutre", les Espagnols saluent la victoire italienne et n'oublie pas la victoire de Messi à la Copa America.

Zn France, le journal l'Equipe y va tout en sobriété avec un titre court mais équivoque : Invincibles.

L'Italie qui n'était pas parvenue à se qualifier pour le mondial 2018 a pris sa revanche d'une bien belle manière et peut sérieusement se mettre à rêver de faire un beau parcours lors de la coupe du monde l'année prochaine au Qatar.