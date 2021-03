Les Diables joueront devant 11.000 personnes au Danemark pendant l'Euro

Le Danemark va accueillir au moins 11.000 spectateurs par match au stade pendant l'Euro pour les quatre rencontres prévues cet été à Copenhague, a annoncé jeudi le gouvernement, tout en se réservant la possibilité de resserrer la vis si la situation sanitaire se détériorait.



"Le Championnat d'Europe de football est un événement unique et historique au Danemark. Le gouvernement a donc décidé d'autoriser au moins 11.000 à 12.000 spectateurs pour les quatre matches organisés à Parken", a indiqué la ministre de la Culture et des Sports, Joy Mogensen, dans un communiqué.



La jauge pourra éventuellement être relevée, si les conditions sanitaires le permettent, mais elle pourrait également être abaissée.



"Nous avons également informé la DBU (Fédération danoise de football) et l'UEFA qu'il pourrait être nécessaire d'interdire les spectateurs en cas de propagation de l'infection, de sorte qu'il sera médicalement indéfendable d'autoriser les spectateurs aux matches", a ajouté la ministre.

Le Danemark est dans le même groupe que la Belgique, la Russie et la Finlande. Les Diables joueront deux matchs à la Gazprom Arena contre la Russie (12 juin) puis contre la Finlande (21 juin). Entre les deux, les Belges auront été défier les Danois à Copenhague (17 juin).



Repoussé d'un an, l'Euro doit se tenir dans douze pays, avec les demi-finales et la finale à Londres. L'UEFA a clairement fait savoir qu'elle tenait à la présence du public lors des rencontres, envisageant de retirer des matches à certaines des villes hôtes si elles ne peuvent recevoir de spectateurs, une pression très critiquée, notamment en Allemagne.



Actuellement épargné par une troisième vague contrairement à beaucoup de ses voisins européens, le royaume nordique de 5,8 millions d'habitants, qui était entré dans un semi-confinement au moment de Noël, compte actuellement quatre fois moins de cas que début décembre, avec entre 700 et 800 cas enregistrés quotidiennement.



Le pays prévoit la mise en place d'un "pass corona", sous la forme d'une application sur téléphone portable, qui certifie d'un test négatif de moins de 72h, d'une vaccination ou d'une guérison récente du Covid-19.