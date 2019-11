Euro 2020: le sélectionneur allemand place la France comme favorite de son groupe

Opposée à la France et au Portugal, l'Allemagne aura fort à faire dans son groupe de l'Euro 2020. Joachim Löw, le sélectionneur, ne s'en est pas caché: la France sera favorite."C'est purement et simplement le groupe de la mort. Mais mon envie n'en est que plus forte. Ce sont des matches super. Les fans peuvent déjà se réjouir. Tout le monde va devoir jouer à ses limites dans ce groupe. On va devoir être à fond dès le début. (La France meilleure équipe du groupe ?) Oui, je pense. Elle est championne du monde, depuis trois, quatre ans elle monte en puissance. Elle est favorite du groupe."

Fritz Keller, président de la Fédération allemande de football (DFB), cité par la Fédération: "Avec ce tirage ont peut tout de suite déclencher la fièvre de l'Euro en Allemagne. C'est un tirage canon. Je n'ai pas du tout peur".