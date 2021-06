Euro 2020: le sélectionneur de l'Espagne appelle 4 nouveaux joueurs après le départ de Busquets

Le sélectionneur de l'Espagne Luis Enrique a appelé lundi quatre réservistes dans le groupe de la Roja, pour pallier d'éventuels forfaits après le départ du capitaine Sergio Busquets, testé positif au Covid-19 dimanche.



L'attaquant de Leeds Rodrigo Moreno et les milieux Pablo Fornals (West Ham), Carlos Soler (Valence) et Brais Méndez (Celta Vigo) ont été appelés "en prévision des conséquences que pourrait entraîner le test positif" du Barcelonais, indique la fédération espagnole (RFEF) dans un communiqué.



Ils seront placés dans une bulle sanitaire à part, et s'entraîneront sous les ordres de Luis Enrique à des horaires différents des autres internationaux, précise la RFEF.



Un "petit groupe de footballeurs restant à confirmer" et issus de l'équipe Espoirs intègrera également ce groupe élargi, après leur match amical contre la Lituanie, qui devait initialement affronter l'équipe première.



Luis Enrique a jusqu'à samedi pour effectuer des changements dans son groupe de 26 joueurs.



En attendant, les Espagnols repassent à des entraînements individuels pendant "quatre ou cinq jours", explique-t-on à la Fédération, et seront testés presque quotidiennement.



Si aucun joueur n'attrape le coronavirus, ils pourront repasser à des entraînements par petits groupes puis à nouveau au complet d'ici à la fin de la semaine.



L'Espagne affronte la Suède à Séville le 14 juin, pour son premier match du groupe E où figurent également la Slovaquie et la Pologne.