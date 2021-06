Hier soir dans l'émission de l'Equipe du soir, le chroniqueur Sébastien Tarrago a expliqué comment les Bleus se sont sabordés sur le terrain pendant leur huitième de finale contre la Suisse. Une rencontre que les Français vont perdre aux tirs au but.

C'est sans aucun doute LA sensation des huitièmes de finale, la France a été éliminée par la Suisse lundi soir.

Les Bleus menaient 3-1 à 10 minutes de la fin de match mais à fini par se faire éliminer aux tirs au but (5-4), après que Yann Sommer, le gardien suisse, ait stoppé le tir de Kylian Mbappe.

Dans l'émission "l'Equipe du soir" de la chaine l'Equipe, bien connue chez nos voisins, le chroniqueur Sébastien Tarrago a raconté l'ambiance catastrophique qui régnait entre les joueurs de l'équipe de France sur le terrain.

"Hier (lundi) ça a été un truc de fou. Ils se sont insultés très souvent sur le terrain." explique t-il et précise qui sont les joueurs qui se sont pris le bec. "Pogba-Rabiot parce que Pogba on a vu tous ses côtés géniaux mais je trouve qu'il a été catastrophique sur le plan défensif tout au long de l'Euro. Rabiot a été très fâché contre lui et ils se sont insultés sur le terrain. Ca a été le cas entre Varane et Pogba puis entre Varane et Benjamin Pavard. De ce qu'on sait, Pavard a répondu [à Varane] "ouais bon, t'es gentil mais moi je suis tout seul, Pogba il fout rien."" D'après le consultant, les insultes ont continué à fuser, Varane allant demander des comptes à Pogba qui en a lui-même voulu à Pavard par le suite.

Le moins de l'on puisse dire c'est que l'ambiance dans le vestiaire après le match devait être froide. Glaciale même.