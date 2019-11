Euro 2020: quatre nouvelles nations rejoignent la liste des qualifiés

Quatre nouvelles nations sont parvenues à se qualifier pour la phase finale de l'Euro 2020 à l'issue de la soirée de samedi. Il s'agit de l'Allemagne et des Pays-Bas dans le groupe C, de la Croatie dans le groupe E et de l'Autriche dans le groupe G. A une journée de la fin des qualifications, seize nations ont déjà décroché leur ticket pour la phase finale qui verra 24 équipes s'affronter du 12 juin au 12 juillet 2020.

Qualifications Euro 2020: résultats et classements des groupes



Dans le groupe C, la situation était plutôt tendue ce samedi avec trois équipes en lice pour deux places directement qualificatives. L'Allemagne n'a pas tremblé en disposant 4-0 de la Biélorussie grâce à des buts de Ginter (41e), Goretzka (49e) et Kroos (55e et 83e) pour prendre seule la tête du groupe avec 18 points et garantir son accès à l'Euro 2020. Le duel entre les Pays-Bas et l'Irlande du Nord s'est lui soldé par un partage 0-0 qui fait les affaires des Néerlandais. Les 'Oranje' comptent 16 points soit trois de plus que leurs adversaires du soir qui sont en ballottage défavorable au niveau des confrontations directes. Les Nord-Irlandais espèrent encore une place en barrages.

Dans le groupe E, la Croatie s'est sortie d'une situation difficile pour s'assurer d'un ticket et de la première place du groupe avec 17 points. Opposés à la Slovaquie (10 pts), les vice-champions du monde étaient menés 0-1 à la pause mais ont su renverser la vapeur et s'imposer 3-1 grâce aux buts de Vlasic (55e), Petokovic (60e) et Perisic (74e) ainsi qu'à l'exclusion du Slovaque Mak (66e). Dans l'autre match du groupe, le Pays de Galles a entretenu ses chances de qualification en battant l'Azerbaïdjan 0-2. Les Gallois (11 pts) et la Hongrie (12 pts) se disputeront la deuxième place du groupe mardi. Dans le groupe G, la Pologne (22 pts) déjà qualifiée a assuré sa première place en battant Israël 1-2 grâce à des buts de Krychowiak (4e) et Piatek (54e). Derrière les Polonais, l'Autriche (19 pts) a su se montrer plus forte que la Macédoine du Nord (2-1) et a conquis la deuxième place qualificative. La Slovénie, 3e avec 14 pts, est définitivement éliminée malgré sa victoire 1-0 contre la Lettonie.

Les quatre ultimes billets directs pour la phase finale seront attribués au terme de la dernière journée. Le nom des 16 barragistes qui se disputeront les quatre dernières places de l'Euro 2020 seront également connus à ce moment-là. Les seize nations qualifiées sont : Angleterre, Belgique, Espagne, Finlande, France, Italie, Pologne, République tchèque, Russie, Suède, Turquie, Ukraine, Allemagne, Croatie, Autriche et Pays-Bas.

