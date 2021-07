INSOLITE: une steward prend Bonucci pour un fan et l'empêche de remonter sur la pelouse (vidéo)

L'Italie était en joie hier après la victoire au tirs au buts contre l'Espagne en demi finale de l'Euro 2020 de football.

Léonardo Bonucci, un des deux défenseurs centraux de l'Italie et joueur emblématique de la Squadra Azurra, a voulu aller fêter la qualification pour la finale avec les supporters italiens présents au stade. Sa venue si près des tribunes a galvanisé encore plus les supporters déjà euphoriques et les stewards en bord terrain ont vite été occupés à empêcher les fans de sortir des gradins. Tellement occupé qu'une des steward présente n'a pas reconnu le joueur lorsqu'il a voulu remonter sur le terrain et l'a retenu en pensant qu'il était un supporter.

Au vu de la réaction du joueur, il semblerait qu'il ait moyennement apprécié.