Fausse alerte en Espagne: le deuxième joueur testé positif était en réalité négatif

Le défenseur espagnol Diego Llorente a été testé négatif au Covid-19 mercredi après avoir été testé positif la veille, a annoncé jeudi la Fédération espagnole (RFEF) à quelques jours du début de l'Euro.

"Les tests PCR de confirmation effectués le mercredi 9 juin ont donné un résultat négatif. La contre-analyse (...) a confirmé ces dernières heures le résultat", précise dans un communiqué la Fédération, qui soupçonne donc que le test du mardi était un "faux positif".



Le défenseur du club anglais de Leeds était le second cas positif au sein de l'équipe après la contamination du capitaine Sergio Busquets, annoncée dimanche soir. Diego Llorente avait donc été placé à l'isolement mais l'annonce de ce test négatif pourrait signer son retour dans l'équipe qui doit disputer son premier match de l'Euro lundi à Séville contre la Suède.



"Le joueur sera de nouveau soumis à des tests PCR jeudi et vendredi. Si le résultat négatif est confirmé, Diego Llorente rejoindra l'entraînement (..) vendredi après-midi", ajoute la RFEF dans son communiqué. Les autres joueurs de la Roja vont être de nouveau testés et les résultats des tests PCR seront connus jeudi dans la journée. L'annonce des tests positifs de Busquets et de Llorente a amené le gouvernement espagnol à décider de vacciner en urgence la sélection espagnole avant que ne commence l'Euro.



La "Roja" a décidé pour sa part d'ajouter mercredi 11 réservistes à son effectif au cas où le nombre de contaminations augmenterait, bien qu'aucun membre n'ait été testé positif lors de la salve de tests PCR effectués le même jour. Les règlements de l'Euro prévoient qu'un match peut se tenir si les sélectionneurs, qui ont pu convoquer jusqu'à 26 joueurs pour le tournoi, disposent "d'au moins treize joueurs (valides), y compris un gardien".