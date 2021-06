France-Suisse EN DIRECT: le futur adversaire de l'Espagne sera connu dans 90 minutes, au moins

Le direc

0' - On démarre ce France-Suisse !

Les compositions

France: Lloris - Varane, Lenglet, Kimpembe - Pavard, Pogba, Kanté, Rabiot - Griezmann - Benzema, Mbappé

Suisse: Sommer - Elvedi, Akanji, Rodriguez - Widmer, Freuler, Xhaka, Zuber - Shaqiri - Seferovic, Embolo

L'avant match

Le défenseur de l'équipe de France Lucas Hernandez, gêné à un genou, a été placé sur le banc des remplaçants pour affronter la Suisse en huitième de finale de l'Euro lundi (21h00), au contraire d'Adrien Rabiot et Clément Lenglet, titulaires dans un système à trois défenseurs centraux.



Le sélectionneur français Didier Deschamps a changé de schéma tactique pour la troisième fois en quatre matches dans la compétition, choisissant un trio défensif Raphaël Varane-Clément Lenglet-Presnel Kimpembe, face à la Suisse de Xherdan Shaqiri, selon les compositions officielles dévoilées par l'UEFA.



Hernandez était sorti à la mi-temps mercredi contre le Portugal (2-2) en clôture de la phase de groupes. Il est gêné à un genou depuis le stage de préparation des champions du monde avant l'Euro.



En l'absence de l'autre latéral gauche, Lucas Digne, forfait, Deschamps ne disposait plus d'arrière gauche de métier. C'est donc Rabiot qui occupera ce poste de latéral, un peu plus haut que dans l'habituel système à quatre défenseurs.



De l'autre côté, Benjamin Pavard retrouve le onze de départ, après avoir été préservé contre la Seleçao.



Le triangle d'attaque reste inchangé, avec Antoine Griezmann, Karim Benzema et Kylian Mbappé, en quête de son premier but en Championnat d'Europe.



Paul Pogba et N'Golo Kanté, qui n'ont jamais perdu un match lorsqu'ils ont été titularisés ensemble, forment le milieu de terrain des champions du monde.



La Suisse aligne une équipe sans surprise, avec elle aussi trois défenseurs centraux, et un trio offensif composé de Shaqiri, Breel Embolo et Haris Seferovic.



Le vainqueur de ce huitième de finale affrontera l'Espagne ou la Croatie, vendredi (18h00) à Saint-Pétersbourg.