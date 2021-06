France-Suisse: grosse tension entre la mère de Rabiot et les familles de Pogba et Mbappé

A la fin de la rencontre opposant la France à la Suisse lundi soir en huitièmes de finale de l'Euro 2020 de football, une dispute aurait éclaté entre la maman d'Adrien Rabiot et la famille de Paul Pogba.

Une dispute qui a trouvé son origine dans les reproches de la mère de Rabiot après la perte de balle de Pogba sur l'égalisation suisse. "Les familles des deux joueurs ont continué l’échange virulent qu’ils ont eu sur le terrain après le 3e but de la Suisse, mais en tribunes", explique le média français.

Mais Véronique Rabiot ne se serait pas arrêtée là: en plus des reproches aux Pogba, elle aurait également demandé au père de Kylian Mbappé de recadrer son fils, le trouvant trop arrogant. "Un échange houleux a aussi eu lieu entre la maman d'Adrien Rabiot et celle de Kylian Mbappé, et aussi avec le père du joueur du PSG", indique RMC.

Le média français rappelle qu'un échange houleux avait déjà eu lieu sur le terrain entre Rabiot et Pogba. A l'issue du match, Didier Deschamps était revenu sur cet accrochage: "Il fallait le calmer un peu. C'est un leader, il amène les autres. Quand on mène 3-1 et qu'on n'a l'habitude de ça, comme lui depuis qu'il est en équipe de France... Malgré tout, il fallait garder son calme parce qu'il y avait une prolongation à jouer".