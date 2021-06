Gareth Bale très agacé par une question sur son avenir: "C'est stupide"

Gareth Bale compte poursuivre sa carrière en sélection au-delà de l'Euro 2020, a-t-il indiqué dimanche, au lendemain de l'élimination du pays de Galles en 8es de finale de l'Euro.



Samedi, Bale, agacé, avait coupé court à une question de la BBC quant à son avenir en sélection, posée samedi juste après la défaite face au Danemark (0-4) en 8es de finale de l'Euro.

"Les gens posent tout le temps des questions stupides", a déclaré Gareth Bale dimanche à la télévision galloise S4C. "J'adore jouer pour le pays de Galles. Je jouerai pour le pays de Galles jusqu'à la fin de ma carrière", a dit la capitaine gallois.

Après l'Euro, le pays de Galles va enchaîner avec les qualifications pour la Coupe du monde 2022 et un déplacement en Biélorussie en septembre. Les Gallois sont 3e du groupe E avec 3 points, derrière les Diables Rouges (7) et la Tchéquie (4), et à égalité de points avec la Biélorussie.

"Les qualifications pour la Coupe du monde viennent à peine de débuter. Je pense que si nous gardons notre confiance élevée, que nous continuons à jouer au football, nous pourrons nous qualifier pour la prochaine Coupe du monde", déclare Gareth Bale, 31 ans. Demi-finaliste de l'Euro 2016, le Pays de Galles n'a participé qu'une seule fois à la Coupe du monde, en 1958 en Suède.