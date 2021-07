L'Italie se déplace à Wembley, ce soir à 21 heures, pour la finale de l'Euro 2020. Les supporters anglais seront des milliers dans l'enceinte, venus supporter leur sélection à la conquête d'un titre continental, son premier dans l'histoire.

En demi-finale, comme précédemment, des sifflets avaient été entendus lors des hymnes adverses. Pour Gareth Southgate, cela ne doit jamais se produire. Encore moins contre l'Italie. "Ce sera important de ne pas siffler l'hymne italien. C'est irrespectueux et cela ne les intimidera pas. Ils pourraient même être encore plus motivés", a lâché le sélectionneur des Three Lions en conférence de presse.

Reste à savoir si le message sera bien passé.