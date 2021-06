Gianluigi Buffon CONTINUE à jouer et pourrait retrouver son tout premier club

Gianluigi Buffon a écarté lundi toute idée de retraite après son départ de la Juventus Turin en se donnant quelques jours pour trancher son avenir qui, selon plusieurs médias italiens, devrait le ramener à son club d'origine, Parme, en Serie B.

"Je n'ai pas encore de réponse, je suis en train de mener des réflexions importantes qui, à la fin, m'emmèneront ou à l'étranger, pour disputer la Ligue des champions comme titulaire, ou en Italie", a répondu le légendaire portier italien, 43 ans, au micro de la télévision Mediaset, à l'occasion de l'inauguration de son académie de gardiens de but.



"Dans tous les cas, ce sera quelque chose que je n'aurai pas à regretter", a-t-il assuré. Une chose est certaine, a-t-il indiqué: il ne prendra pas sa retraite et il ne refera pas la doublure dans un club, comme il le faisait jusqu'à cette saison à la Juventus. Selon plusieurs médias dont la Gazzetta dello Sport ou le Corriere della Sera, l'option la plus probable est un retour à Parme, relégué en Serie B, avec une place de titulaire et le brassard de capitaine.



C'est à Parme, en 1995, que Buffon a fait ses débuts en Serie A, à l'âge de 17 ans. Il a remporté avec le club la Coupe de l'UEFA (ex-Ligue Europa) et la Coupe d'Italie en 1999 avant de rejoindre en 2001 la Juventus où il a fait toute la suite de sa carrière, à l'exception d'un passage au Paris Saint-Germain pendant une saison (2018-19). Avec 657 matches, il est le recordman du nombre de matches joués en Serie A.