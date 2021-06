Heung-Min Son n'oublie pas son ancien coéquipier et dédie son but à Eriksen (photo)

Après Romelu Lukaku samedi contre la Russie, Heung-Min Son a également dédié son but contre le Liban pour les qualifications pour le Mondial 2022 à son ancien équipier à Tottenham Christian Eriksen.

Son a inscrit le but de la victoire 2-1 de la Corée du Sud depuis le point de penalty en seconde période. Après son but, le joueur de Tottenham a couru vers la caméra en formant le numéro d'Eriksen avec ses doigts avant de dire "Chris, reste fort, je t'aime".

Son et Eriksen ont joué cinq ans ensemble sous le maillot de Tottenham. Eriksen, 29 ans, a été victime d'un malaise cardiaque samedi lors du match Danemark-Finlande de la première journée du groupe B de l'Euro 2020. Le joueur de l'Inter Milan a dû être réanimé sur le terrain par le staff médical de l'équipe et les services de secours. Il a ensuite été transporté à l'hôpital dans un état stable et conscient.