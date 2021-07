Malgré l'avertissement du sélectionneur anglais, l'hymne italien a été copieusement sifflé par des supporters

L'hymne italien a résonné sous la bronca et les sifflets du stade de Wembley, dimanche à Londres, avant la finale de l'Euro entre la Nazionale et l'Angleterre, ont constaté des journalistes de l'AFP.

"Fratelli d'Italia" a été accueilli par de bruyantes huées, recouvrant les chants des quelque 7.500 supporters italiens estimés dans le stade londonien où 67.500 spectateurs étaient attendus pour cette finale du Championnat d'Europe, selon l'UEFA. Comme à leur habitude, les joueurs de la Nazionale ont entonné leur hymne à gorge déployée, se serrant les uns les autres.

L'hymne anglais "God save the Queen" a ensuite été repris par l'essentiel du stade, avant que les 22 joueurs ne mettent un genou à terre avant le coup d'envoi, symbole de la lutte contre les discriminations.



Le sélectionneur de l'Angleterre avait demandé, samedi, aux fans de respecter les deux hymnes. "On peut parfois huer certaines choses pendant le match, mais les hymnes doivent être respectés", avait-il dit en conférence de presse.



La fédération anglaise de football a déjà été sanctionnée d'une amende de 30.000 euros concernant l'usage de lasers et de fumigènes par ses supporters, ainsi que des "perturbations" durant l'hymne danois lors de la demi-finale de l'Euro mercredi à Londres.