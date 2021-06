Italie-Autriche EN DIRECT: sachez qu'il y a des pizzas assises dans les tribunes

Le direct

11' - Spinazzola joue bien le coup, élimine les défenseurs autrichiens, mais place à côté du but.

7' - C'est une masterclass.

6' - Début de match très prudent des Italiens. On a connu plus sexy que ça jusqu'ici de leur part.

1' - Arnautovic prend une jaune après une faute sur Barella. Bonne mise en jambe.

0' - On débute ce match, qui concerne le futur adversaire du vainqueur entre le Portugal et la Belgique.

Les compositions

Italie: Donnarumma, Di Lorenzo, Spinazzola, Verratti, Jorginho, Insigne, Berardi, Acerbi, Immobile, Barella, Bonucci

Autriche: Bacjmann, Dragovic, Hinteregger, Arnautovic, Alaba, Sabitzer, Grillitsch, Baumgartner, Lainer, Schlager, Laimer

L'avant match

Le match de 21h00 intéressera beaucoup les Belges. L'adversaire potentiel des Diables Rouges en quart de finale, le 2e juillet à Munich, en cas de victoire contre le Portugal, sortira en effet du duel entre l'Italie et l'Autriche.

Les 'Azzurri' se sont montrés séduisants en phase de groupes, avec trois victoires, 7 buts inscrits et 0 encaissé, dans le groupe A. L'équipe de Roberto Mancini reste sur des séries impressionnantes: 30 matchs de suite sans défaite, toutes compétitions confondues, onze victoires consécutives sans prendre de but et une cage inviolée depuis plus de 1.000 minutes.

En face, l'Autriche s'est qualifiée avec des succès sur la Macédoine du Nord et l'Ukraine et une défaite contre les Pays-Bas, dans le groupe C. Les 'Rot-Weiss-Roten' disputent la phase à élimination directe d'un Championnat d'Europe pour la première fois de leur histoire.