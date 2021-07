Voici qui arbitrera la finale de l'Euro

Il connait bien les deux nations de football

Bjorn Kuipers a été désigné pour arbitrer la finale de l'Euro 2020 à Wembley.

Le Néerlandais possède une expérience non négligeable, il a déjà arbitré dans trois Championnats d'Europe (2012, 2016 et 2020) et deux Coupe du monde (2014 et 2018). Il a également dirigé la finale de la Ligue des Champions en 2014, ainsi que de l'Europa League 2013 puis 2018.

M. Kuipers est surtout connu des deux nations de football puisqu'il avait déjà arbitré un match entre l'Italie et l'Angleterre lors des poules de la Coupe du monde 2014 au Brésil. La rencontre s'était soldée sur une victoire des Transalpins 2 buts à 1.

Des joueurs qui avaient déjà été sélectionnés en 2014, il ne reste que Salvatore Sirigu, Marco Verratti, Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Ciro Immobile et Lorenzo Insigne du côté de l'Italie. Pour l'Angleterre, seuls Luke Shaw, Jordan Henderson et Raheem Sterling étaient déjà de la partie il y a 7 ans.