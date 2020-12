Euro 2020: les Diables Rouges, le favori le plus durement frappé par les blessures

Les Diables Rouges ont enregistré plus d'une dizaine de blessés différents depuis le début de la saison. En face, les quatre plus grands favoris semblent mieux s'en sortir. Un mauvais présage à six mois de la compétition?

L'Euro 2020 débutera la 11 juin prochain. Reporté d'un an, il devra se jouer malgré un programme surchargé, qui devrait cependant s'alléger à partir de janvier. Du moins sans reprise épidémique à travers le continent.

Cette cadence infernale, avec des matchs à répétition, coûte très cher à de nombreux pays. Chaque semaine, de nouveaux joueurs tombent de haut, touchés au niveau musculaire. Des pépins relativement légers, mais qui freinent une progression et qui, si elles se répètent, auront un impact inévitable sur le niveau des nations engagées dans le tournoi.

Pour cet article, nous avons analysé l'état de service des joueurs des cinq plus grands favoris de l'Euro 2020, sur base des prévisions des bookmakers. A savoir la France, la Belgique, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal. Il en ressort de précieux enseignements.

La Belgique, le mauvais élève

Pour analyser les blessures, nous avons pris en compte les effectifs sélectionnés lors des derniers matchs de Ligue des Nations, de la Coupe du Monde 2018 et des matchs amicaux joués en octobre et novembre. Il en ressort que la Belgique est le favori le plus gravement touché par le fléau des blessures.

Depuis le début de la saison, soit au mois de juillet, 14 joueurs différents ont été touchés par des blessures. Eden Hazard est d'ailleurs le cadre le plus impacté chez les favoris, avec 20 matchs manqués et trois mois et demi d'absence cumulée depuis juillet. Cinq Diables Rouges sont actuellement blessés: Dries Mertens (3 semaines), Yari Verschaeren (6 semaines), Hendrik Van Crombrugge (3 mois), Zinho Vanheusden (5 mois) et Thorgan Hazard (plusieurs semaines).

Seule l'Espagne se rapproche du total belge, avec 11 joueurs concernés par des blessures cette saison. Au total, sur les cinq favoris, 41 joueurs ont été ou sont sur la touche. Un total important, sachant que 39% de ces blessures sont d'origines musculaires, symptomatiques d'un calendrier chargé.

Si l'on regarde l'identité des joueurs blessés, seuls les Diables Rouges semblent devoir s'inquiéter pour un de leur cadre, à savoir Eden Hazard. L'Espagne sera tout de même attentive à Ansu Fati, qui ne devrait pas revenir avant le mois de mars. Mais aucun favori n'a encore perdu d'élément fondamental pour l'Euro 2020. Heureusement !

L'inhabituel enchaînement

Le constat est encore plus intéressant lorsque l'on s'intéresse aux championnats où évoluent les joueurs blessés des cinq favoris européens.

Alors que l'Angleterre ne compte que deux blessés cette saison, les expatriés qui jouent en Premier League sont majoritaires dans le classement des blessures. Ils sont ainsi 11 à s'y être fait mal. L'Espagne talonne derrière, avec pas moins de 10 joueurs blessés. La faute, sans doute, à un inhabituel enchaînement. La preuve? 7 de ses blessures sont musculaires, contre 4 seulement en Angleterre, réputé pour son jeu très physique. Ironie du sort, les internationaux anglais, habitués à ces rythmes effrénés, sont les moins touchés des favoris de l'Euro 2020.

Moins intenses en termes de calendrier, surtout dans les premières journées, les championnats français et allemands enregistrent respectivement 7 et 4 blessures. Partout, le calendrier pourrait s'alléger pour la deuxième partie de la saison, mais ceux qui jouent l'Europe auront encore une grosse charge.

Certains voient en cette série de blessures une assurance d'arriver frais à l'Euro. C'est possible, mais une blessure n'immunise personne contre d'autres blessures. Espérons simplement que cette chute infernale s'arrête assez tôt pour sauver le spectacle de l'Euro !