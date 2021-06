Un joueur de La Gantoise craque totalement après la qualification pour les quarts de finale (vidéo)

L'Ukraine a attendu la dernière minute des prolongations pour battre la Suède 1-2 et valider son ticket pour les quarts de finale.

Un des joueurs de l'équipe d'Ukraine est une figure bien connue de notre championnat national. Roman Yaremchuk évolue à La Gantoise depuis 2017 et réalise un superbe euro avec sa sélection. A titre personnel il a marqué deux buts et délivré un assist en quatre matchs et a largement participé à la qualification de son pays en quart de finale.

Hier soir, dans le vestiaire après le match face à la Suède, le joueur de La Gantoise a célébré la victoire avec une danse totalement déjantée, accompagné par d'autres joueurs en arrière plan.

Tout le bien qu'on lui souhaite c'est de pouvoir continuer sa danse après le quart de finale face à l'Angleterre.