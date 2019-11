Le Pays de Galles, dernier qualifié pour l'Euro 2020: voici les chapeaux pour le tirage au sort

Le pays de Galles est la vingtième nation qualifiée pour l'Euro-2020, prévu l'été prochain (12 juin-12 juillet), après avoir terminé deuxième de son groupe éliminatoire derrière les vice-champions du monde croates.

Au total, 24 équipes sont attendues pour la compétition continentale. Les quatre derniers billets seront distribués lors de barrages disputés en mars prochain.

Ces seize équipes reçoivent une dernière chance grâce à leur classement obtenu lors de la dernière Ligue des Nations. Chaque groupe aura son barrage avec deux demi-finales et une finale jouées en une manche et chaque vainqueur se qualifiera pour l'Euro.

Le tirage au sort pour compléter chaque ligue aura lieu le 22 novembre prochain. Les demi-finales se tiendront le 26 mars 2020 et les finales le 31 mars 2020.

Les chapeaux du tirage au sort:

Chapeau 1: Italie, Angleterre, Belgique, Espagne, Ukraine, Allemagne.

Chapeau 2: France, Suisse, Croatie, Pologne, Pays-Bas, Russie.

Chapeau 3: Portugal, Turquie, Danemark, Autriche, Suède, République tchèque.

Chapeau 4: Pays de Galles, Finlande + 4 qualifiés via les barrages des Ligues A, B, C et D de la Nations League.