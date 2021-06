Le sélectionneur du Portugal avant d'affronter les Diables Rouges: "J'ai la conviction que nous serons plus compétents"

Entre le "phénomène" Cristiano Ronaldo, le "modèle" Romelu Lukaku et le "meilleur créateur du monde" Kévin de Bruyne, le premier choc de ces 8es de finales de l'Euro entre le Portugal et la Belgique lundi sera "la première finale" du tournoi selon les deux sélectionneurs.



Principaux points des conférences de presse du Portugal et de la Belgique, samedi :



"Première finale"



Fernando Santos (sélectionneur du Portugal): "C'est la première finale. Nous voulons atteindre la vraie finale, mais d'abord nous devons remporter celle-ci. Il ne faudra rien céder à l'adversaire. L'équipe qui défendra le mieux, qui ne cèdera rien, qui saura bien gérer le ballon et qui créera des occasion de concrétiser, c'est l'équipe qui gagnera. Le Portugal et la Belgique sont deux équipes d'un bon niveau. Et c'est une finale. Et les finales ne se jouent pas, elles se gagnent. Nous pensons que nous pourrons y arriver, mais nous avons face à nous un adversaire très compétent, très difficile. Mais j'ai la conviction que nous serons plus compétents".



De Bruyne ou Ronaldo ?



Roberto Martinez (sélectionneur de la Belgique) : "J'ai une réponse très simple, c'est celle de l'affect. J'ai travaillé durant 5 ans avec Kévin (de Bruyne). C'est le meilleur créateur du monde, un joueur spécial, qui joue avec son cerveau. Sincèrement, je n'ai jamais vu un joueur comme lui. Je l'apprécie particulièrement. Ronaldo, je le connais de loin, comme simple fan de football".



Ronaldo, "jusqu'à 40 ans" ?



Jan Vertonghen (défenseur central de la Belgique qui évolue à Benfica) : "Quand on voit un maillot au Portugal, 99% du temps c'est un maillot de Ronaldo. C'est le plus grand joueur portugais de tous les temps, on doit le respecter. Mais demain, ce n'est pas la Belgique contre Ronaldo, c'est la Belgique contre le Portugal. Ils ont beaucoup de très bons joueurs, comme nous, donc on sera prêts. (Tous les buts qu'il a marqués contre moi), ça ne joue pas dans ma tête. C'est un attaquant, il marque beaucoup. On va essayer de l'arrêter, c'est aussi simple que cela. C'est un phénomène, son éthique de travail est énorme. Tout ce qu'il a atteint, il l'a mérité. Je suis certain qu'il peut continuer comme ça jusqu'à 40 ans. Il le montre à chaque match, et à ce niveau là, on ne peut que l'admirer".



Lukaku, "un modèle"



Vertonghen : "C'est un des meilleurs buteurs du monde. Je le connais depuis qu'on a 16 ans. Il a reçu beaucoup de critiques sur son jeu, mais il a répondu par la manière dont il a évolué. C'est un garçon costaud, rapide, qui est devenu un des meilleurs buteurs du monde. C'est vraiment quelque chose de spécial, son éthique professionnelle est vraiment impressionnante. Et peu importe où il va, il a toujours marqué des buts et marqué le club où il était. C'est un modèle pour tous les enfants".



Le Portugal au complet, la Belgique sans Chadli



Santos: "Normalement, s'il n'y a pas de problème aujourd'hui, j'ai les 26 joueurs disponibles. Et ils ont tous très envie de jouer. Si nous faisons des changements comme lors de la dernière rencontre, c'est que nous estimons que cela est nécessaire. Aujourd'hui on aura encore un dernier entraînement. On verra. On décidera la composition de l'équipe demain".



Martinez : "Nacer (Chadli) ne s'est pas bien senti, il n'a pas pu se remettre à temps, donc on a décidé qu'il ne ferait pas le voyage avec nous (à Séville). Les docteurs disent qu'il se sent mieux aujourd'hui, on verra s'il nous rejoint demain, mais je crois que ce sera trop juste, parce qu'il n'a pas pu s'entraîner à 100%. Mais si on se qualifie, il sera bien. C'est pour cela que nous avons 25 joueurs, pour partager les responsabilités".