Une légende du cinéma a appelé les joueurs anglais avant la finale

L'acteur américain Tom Cruise a téléphoné vendredi aux joueurs anglais pour leur adresser ses encouragements avant la finale de l'Euro contre l'Italie dimanche soir, a révélé samedi le capitaine anglais Harry Kane.



"Evidemment, on a eu des anciens joueurs, des gens qui nous ont contacté", a raconté l'attaquant à la BBC. "On a eu Tom Cruise hier (vendredi) soir, vous pouvez avoir tous les gens qui aiment le football." La superstar des films "Top Gun" et "Mission impossible" était présente à Londres samedi pour la finale féminine de Wimbledon.



"Nous avons eu la chance de voir un de ses films. Je pense qu'il était au Royaume-Uni et nous a appelé par FaceTime simplement pour souhaiter le meilleur à notre groupe. C'était sympa de sa part", a expliqué Kane, qui en est à 4 buts lors de cet Euro. "Je ne suis pas sûr qu'il sera présent ou non pour la finale", a encore déclaré Kane, qui emmené ses coéquipiers pour la première finale des Three Lions depuis 55 ans.