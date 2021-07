Les joueurs de l'équipe d'Angleterre se détendent à la piscine avant leur demi-finale contre le Danemark (photos)

En attendant de jouer leur demi-finale à domicile contre le Danemark, les joueurs anglais ont été surpris en train de se baigner dans une piscine remplie de... licornes.

C'est le compte officiel des Three Lions qui a publié les photos de ses joueurs sur Instagram.

À deux jours d'une possible qualification pour la finale de l'Euro, l'ambiance du groupe semble être au beau fixe. Le sélectionneur Gareth Southgate a récemment déclaré que son équipe ne se satisferait pas de sa place en demi-finale contre le Danemark mercredi.

Déjà demi-finaliste du Mondial 2018, l'Angleterre sera favorite d'un match qui se déroulera à Wembley devant 60.000 spectateurs très largement gagnés à sa cause. Surtout depuis que les autorités britanniques ont pris la décision de ne plus permettre aux supporters italiens, espagnols et danois de se rendre sur le territoire sans effectuer une quarantaine de 10 jours, réductible à cinq avec un test PCR négatif.