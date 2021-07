Ils l'ont fait pour lui: les Italiens dédient leur qualification à un coéquipier blessé (photos)

L'Italie est en finale de l'Euro 2020. La Squadra a réussi un parcours de folie et affrontera dimanche le vainqueur du match entre l'Angleterre et le Danemark. Face à l'Espagne, les joueurs italiens ont célébré dignement et méritoirement ce succès.

En fin de match, ils ont aussi rendu un vibrant hommage à Spinazzola. Le joueur s'était gravement blessé, victime d'une rupture du tendon d'Achille, contre les Diables Rouges. Insigne a alors foncé vers ses équipiers avec un maillot floqué du nom de Spinazzola, lançant ensuite un chant à son honneur.

Un bien beau geste !