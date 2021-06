Eriksen: la Fédération italienne veut adopter une mesure FORTE pour tous les footballeurs

Les footballeurs évoluant en Italie pourraient être obligés de suivre une formation de premiers secours après la grande frayeur Eriksen, samedi, lors de Danemark - Finlande.

Après la grande frayeur Eriksen, samedi, et l'intervention jugée primordiale de ses coéquipiers dont le capitaine Simon Kjaer, tous les footballeurs évoluant en Italie pourraient être obligés de suivre une formation de premiers secours.

Le président de la Fédération italienne Gabriele Gravina a émis cette proposition lundi, souhaitant rendre obligatoire un cours pour tous les joueurs professionnels et, si possible, pour les amateurs aussi. Et cela commencera avec les internationaux de l'équipe d'Italie pendant l'Euro, a-t-il assuré.

"Son coeur s'est arrêté pour quelques instants mais le nôtre aussi", a lancé le président au sujet d'Eriksen, devenu en mai champion d'Italie avec l'Inter Milan.